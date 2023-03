"Grazie ai soci andiamo ancora avanti"

Il Circolo del Cinema, al 75° anno di attività ininterrotta nella nostra città, non sarà costretto a chiudere i battenti per mancanza di adesioni. "Grazie alla mobilitazione dei tanti soci che ci hanno sostenuto, sottoscrivendo le nostre tessere – sottolinea il presisente Giuseppe Guastini – continuiamo la nostra attività, confidando nel fatto che, l’adesione e il sostegno alle nostre iniziative possa restare durevole nel tempo".

Ecco quindi il programma di prime visioni che si terranno al cinema Centrale. "Innanzitutto recuperiamo il film Bardo di Inarritu, dopo che, un problema tecnico, ci aveva costretto ad annullare la proiezione del 2 febbraio, lo faremo giovedì 9 marzo, con ingresso libero per i possessori di tessera del Circolo 2023 di qualsiasi tipo e, data la lunghezza del film, con orario speciale alle 20,45".

Da segnalare in questa nuova rassegna di Prime Visioni, il film vincitore del Leone D’oro, all’ultimo festival di Venezia Tutta la bellezza ed il dolore, Holy Spider del regista iraniano, trapiantato in Danimarca, Ali Abbasi,un thriller che ci parla dell’Iran e del suo non essere un paese per donne. Anche Io, che ricostruisce la prima inchiesta giornalistica contro Harvey Weinstein, quella portata avanti dalle reporter Megan Twohey e Jodi Kantor e che ha dato il via al movimento MeToo. Ed ancora Living, remake di uno dei primi capolavori di Kurosawa Vivere, Godland e L’innocente dell’astro nascente attore e regista francese Louis Garrell. "Considerando che alcuni di questi importanti film sono passati inosservati nel circuito commerciale – conclude Guastini – siamo contenti di poterli recuperare e mostrare in prima e unica visione in un cinema, a voi soci, con la certezza che saranno tutti (i film) all’altezza delle vostre aspettative".