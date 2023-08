Grave infarto colpisce 36enne a Pescaglia

Ancora in prognosi riservata la ragazza di 36anni colta da un arresto cardiaco nella mattinata di venerdì mentre si trovava ospitata in in un bed and brekfast in località Menicone, località sopra San Martino in Freddana, nel comune di Pescaglia, I sanitari giunti sul posto, vista la gravità della situazione, hanno ritenuto opportuno allertare immediatamente l’elisoccorso che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’Ospedale del Cuore di Massa.