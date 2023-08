Grave incidente a Fornaci: motociclista trasportato a Firenze in elicottero

Grave incidente sulla SR445, nel pomeriggio di ieri dove è rimasto gravemente ferito un motociclista finito contro un’auto. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’imbocco del ponte Leandro Puccetti, lato Fornaci di Barga, alla rotonda del Chitarrino. Qui una moto è finita contro un’auto, per cause che dovranno accertare i carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente. Ad avere la peggio il centauro che dopo aver urtato la macchina è caduto a terra ed ha riportato nell’urto un politrauma, con in particolare un trauma toracico e trauma cranico. L’uomo 63 anni, residente a Fornaci, è stato soccorso dopo l’allarme al 118 scattato alle 13,53, dall’ambulanza India con infermiere del 118 a bordo, della Misericordia del Barghigiano che ha prestato i primi soccorsi ed ha stabilizzato il paziente per il suo trasferimento allo stadio di Gallicano dove è sopraggiunto l’elicottero Pegaso 1 da Firenze per portarlo a Careggi in codice rosso. Sul posto, per i rilievi dell’incidente, i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana con due pattuglie. Proprio per effettuare i rilievi e per la rimozione dei mezzi, il traffico da Fornaci per Gallicano è ha subito alcuni disagi, con deviazione temporanea dei mezzi diretti sulla sponda di Gallicano d sugli altri ponti di Mologno e di Fornaci