Gratis per under 14 con lab dedicati

Ma VerdeMura è anche un evento per famiglie, a partire dal biglietto: la manifestazione è infatti a ingresso libero fino a 14 anni non compiuti, sempre accompagnati da un adulto (acquisti su ticketone). E poi, parola d’ordine, Young Gardening, che apre uno spazio dedicato ai ragazzi per avvicinarli alla passione del verde, partendo da 14 attività creative e giocose.

Tantissimi i vivai che in questo lungo fine settimana portano a Lucca eccellenze e curiosità come Dennis Botanic Collection con i piccoli frutti che spaziano dal più comune al più ricercato, fino ai frutti antichi piemontesi. Dalla prugna Ramassin d’la nebbia (a polpa color giallo verde), alla pera Tomin d’estate dai frutti dalla buccia color giallo-verdastro che si raccolgono intorno all‘ultima decade di luglio. Non ultima la ciliegia duracina Graffione bianco, color giallo chiaro con sfumature rosse alla mela Magnana rosso vinoso che matura intorno alla fine di ottobre, inizio novembre. Un trionfo di colori, gusto e profumi.

E’ il trionfo della stagione “Verdemura“.