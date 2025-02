Graphic novel e Manga. Ultimi giorni per iscriversi al corso

Ultimi giorni per iscriversi al corso "Sulle Nuvole: dal graphic novel al manga", realizzato da BiblioLucca in collaborazione con Hamelin, destinato a bibliotecari, operatori culturali e insegnanti e che disegna un percorso che si fonda sul piacere della lettura e sull’acquisizione di competenze per apprezzare più compiutamente la Nona Arte e che vuole fornire gli strumenti per orientarsi nella vasta e sempre più articolata offerta dell’editoria a fumetti. Le iscrizioni, infatti, scadono martedì 11 febbraio.

Il corso si terrà a Palazzo Ducale (Antica Armeria) e si compone di 4 incontri (in presenza) dalle 16 alle 18.30, a partire dal 13 febbraio quando si parlerà del linguaggio del fumetto; il 6 marzo il tema sarà la storia del graphic novel; martedì 15 aprile, invece, si parlerà del fumetto per adolescenti e, infine, il 6 maggio di manga. Un percorso formativo, quindi, che permette di far divenire il fumetto una chiave di accesso determinante per discutere con i giovani e giovanissimi, oltre che rappresentare un tassello molto efficace per strutturare i percorsi e le proposte di lettura che, in questo modo, possono diventare sempre più adeguate e davvero legate ai loro interessi. Info [email protected].