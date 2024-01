Grandi manovre a destra. Prove di intesa con Rontani per una candidatura unitaria

Prove tecniche di mediazione. Il centrodestra si siede al tavolo delle trattative e prova a trovare una sintesi fra le varie anime in campo. La ricerca del profilo ideale era partita per tempo, ma dopo aver sondato varie disponibilità, fra cui anche quella dell’assessore lucchese Remo Santini, il quale ha però declinato preferendo completare il proprio lavoro nella giunta di Mario Pardini; in campo è rimasto di fatto un nome soltanto: quello di Matteo Petrini. Consigliere di Fratelli d’Italia, nei cinque anni di opposizione ha presentato moltissime interpellanze, interessandosi dei problemi del territorio.

A metà dicembre il gruppo civico (di chiara matrice moderata), "Capannori cambia", ha espresso Paolo Rontani come aspirante primo cittadino.

Ex Udc, è capace di intercettare l’area moderata, esperto di bilanci, ma anche della macchina amministrativa dato che è stato consigliere per diversi anni. Ha già espresso la sua opinione su eventuali apparentamenti, sostenendo di voler fare la sua strada: lo dichiarò anche il 16 dicembre al suo vernissage di presentazione. In tanti lo inquadrano come un Terzo Polo, tra Giordano Del Chiaro, candidato del centrosinistra, e lo stesso Matteo Petrini.

L’obiettivo del centrodestra, non facilissimo, sarebbe trovare una sintesi ideale tra Petrini e Rontani. Le vie diplomatiche sono aperte e ci saranno incontri.

Chi dei due sarà disposto a fare un passo indietro? Difficile dirlo a ora. Certo, se le trattative in corso non andassero a buon fine, l’unica strada sarebbe tentare di riprodurre a Capannori il modello-Lucca. Scommettere tutto sul ballottaggio e fare un’alleanza al secondo turno.

Massimo Stefanini