Grande tributo a Dalla L’anteprima nazionale

Anteprima nazionale ad Altopascio per lo spettacolo " Dalla, La Storia, il genio di un artista senza confini", in programma domenica 16 luglio alle 21,30 in piazza Ricasoli. Lo show tributo, presentato questa mattina dagli assessori comunali Adamo La Vigna e Alessio Minicozzi e dal produttore e regista, Emiliano Galigani, ripercorre i cinquant’anni della carriera del cantautore bolognese in un viaggio live nei suoi più grandi successi (da 4 marzo 1943 ad Anna e Marco; da Com’è profondo il mare ad Attenti al lupo solo per citarne alcuni), unito a un racconto video con immagini e informazioni. Dalla, La Storia è dunque un vero e proprio spettacolo evento, messo in scena per celebrare uno degli autori più iconici e amati della storia della musica italiana. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su TicketOne a questo link: https:www.ticketone.itartistdalla-la-storia .

"Tornare ad Altopascio è una grande emozione, dopo il successo dell’anno scorso con lo show sui Pink Floyd - dichiara Emiliano Galigani, regista e produttore - Lucio Dalla è stato uno degli artisti più eclettici e poliedrici della nostra storia musicale, difficilmente catalogabile. Poterlo raccontare, attraverso i suoi infiniti mutamenti, e soprattutto attraverso le sue intramontabili canzoni. L’anno scorso piazza Ricasoli era letteralmente invasa da appassionati dei Pink Floyd - spiegano gli assessori Minicozzi e La Vigna -, uno spettacolo che ha poi raggiunto i palcoscenici più importanti d’Europa. Quest’anno Altopascio sarà nuovamente la casa di un grande appuntamento in una anteprima nazionale - conclude Galigani – di notevole richiamo".

Ma.Ste.