Grande successo per Spettacolando

E’ stato un successo a Camporgiano lo spettacolo dei numerosi artisti di strada presenti che ha coinvolto e attratto gli spettatori, giovani e meno, dal primo pomeriggio fino a serata inoltrata nell’ambito della XXIV edizione di Spettacolando, a ingresso libero. "Gli spazi interessati dagli spettacoli- commenta l’ideatore Giorgio Santarini, -erano gremiti di spettatori che hanno apprezzato applaudendo in continuazione. Tengo a sottolineare che Spettacolando rimane l’unica iniziativa del genere nella provincia di Lucca, investe sulla cultura teatrale, punta sull’innovazione e, nel panorama attuale della produzione teatrale, offre una grande ricchezza agli spettatori perché, sotto varie forme, permette di valorizzare anche il teatro non convenzionale. Si distingue perciò da tutte le altre manifestazioni in quanto attrae gli spettatori non soltanto per i diversi linguaggi teatrali che presenta, ma perché mette a disposizione di tutti gli strumenti per avvicinare al teatro ogni tipologia di pubblico".