Grande successo negli Usa per il Frantoio Sociale

Grande successo negli Stati Uniti del Frantoio Sociale del Compitese. Una realtà storica che però si rinnova, pur mantenendo il ruolo di faro, di bussola e di guida per la produzione olearia della Piana. Oltre ai soci, vi sono 900 piccoli produttori: dagli imprenditori agricoli con poche piante agli hobbisti. Denominatore comune la passione, poiché è il valore emozionale a prevalere, l’orgoglio di portare in tavola un prodotto sano, proprio, costato sudore e sacrificio.

La struttura di via di Tiglio è un servizio mutualistico, non può fare, per legge, business.

"Abbiamo molti nemici – commenta il presidente Angelo Giusti – dagli insetti ai cinghiali, dal meteo alle normative. Ma il più temibile è la burocrazia. Produciamo ottimo olio, di qualità. Portiamo a New York una media di 70 quintali di prodotto ogni anno, perché ci siamo fatti conoscere e adesso diversi ristoranti che si ispirano alla cucina toscana ci hanno eletto a loro fornitori. Non vogliamo fare reddito, però potremmo migliorare molto la produzione, dare una mano al comparto. Invece purtroppo – conclude Giusti – dobbiamo avere la partita Iva e allora diventiamo una azienda a tutti gli effetti, con tutti gli oneri conseguenti. Chiediamo minore burocrazia".

Ma.Ste.