"Grande sofferenza per carenza di personale Speriamo che questa sia davvero l’occasione giusta"

Ma c’è fame di lavoro? Per Pietro Bonino (presidente Federalberghi) e Antonio Fava (presidente Fipe ristoratori) è un fatto incontrovertibile che “quel cassetto dei curriculum, una volta traboccante, oggi è tristemente vuoto, in particolare dopo la pandemia”, ha sottolineato Fava. “Siamo in grande sofferenza per la carenza di personale, dunque ben vengano questi eventi”. “Anche da noi negli alberghi da anni ormai non viene nessuno di minimamente qualificato a portare una candidatura - ha dichiarato Bonino - . La speranza è che questa sia davvero l’occasione giusta”.

Pochi candidati, tante pretese, dagli orari al giorno libero alle assenze comunicate all’ultimo minuto che mettono in tilt l’attività. Un momento storico strano, dove è più il datore di lavoro a ricercare gli addetti che viceversa. Per Sonia Campeol (Cgil): “E’ vero che è difficile reperire personale nel settore turistico, ma le argomentazioni circa il perché sono in buona parte pretestuose”. Per Giada Bellandi di Cisl “la nostra presenza in generale e anche per questo evento è per tutelare il lavoratore che potrà così avere un approccio più informato”. Per Roberto Pacini di Uil “da questa opportunità si può prendere slancio per avviare una carriera vera”.