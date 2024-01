Grande Oriente: aiuti al Villaggio del Fanciullo

Grande successo per il XVI° Concerto dell’Epifania organizzato dal Grande Oriente d’Italia nell’Auditorium del Teatro di San Girolamo. “Un’affluenza record – fanno sapere soddisfatti gli organizzatori –. Un grande successo ha accompagnato questo evento, entrato ormai nella tradizione

delle manifestazioni cittadine legate al giorno dell’Epifania, la cui prima edizione risale all’ormai lontano 2004“.

Nell’occasione sono state proposte musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Piazzolla, Gastaldon ed Herb Brown, magistralmente eseguite al pianoforte da Stefano Teani, giovane e virtuoso Direttore d’Orchestra, nonché pianista e compositore, impreziosite dalla splendida voce di Maria Novella Malfatti, soprano di meraviglioso e assoluto talento e dal baritono Veio Torcigliani che ha letteralmente ammaliato il pubblico presente con la sua bravura e la sua unicità. Ha presentato Debora Pioli con la consueta disinvoltura e competenza.

ll concerto, organizzato dalla Loggia F.Burlamacchi nr. 1113 all’Oriente di Lucca del Grande Oriente d’Italia, oltre a donare alla città un momento culturale da sempreapprezzato, era finalizzato a raccogliere fondi da devolvere al Villaggio del Fanciullo rappresentato dal Presidente Ing. Graziano Valobonsi, che, nel ritirare la donazione dalle mani del Maestro Venerabile della R.L. Burlamacchi del Grande Oriente d’Italia, Domenico Fortunato ha vivamente ringraziato per il generoso gesto, ritenendolo un importante contributo al sostentamento del Villaggio del Fanciullo per proseguire l’opera di assistenza e di grande impegno sociale fin qui svolta, conosciuta ed apprezzata da tutta la cittadinanza.

A fine concerto, il MV della Loggia Francesco Burlamacchi ha consegnato, fiori e una targa commemorativa dell’evento alla Soprano Maria Novella Malfatti, al Baritono Veio Torcigliani, al Maestro Stefano Teani e alla presentatrice Debora Pioli. Hanno presenziato: l’Arcivescovo Monsignor Paolo Giulietti, il Vice Sindaco Giovanni Minniti e ii Gran Maestro Onorario del Grande Oriente d’Italia, Massimo Bianchi. L’iniziativa ha aiutato l’importante mission del Villaggio del Fanciullo, una comunità per ragazzi diretta nel tempo da sacerdoti, nata nel maggio del 1947, nel difficile quadro sociale del dopoguerra, per far fronte ai bisogni dei molti minori poveri, in particolare orfani di guerra e fanciulli abbandonati.

La Comunità è stata fondata da Don Natale Mei, fin da subito affiancato dal giovane don Enzo Tambellini, con l’aiuto dei giovani dell’Azione Cattolica. Don Enzo ha diretto la Comunità fino alla sua morte nel 2008, insieme al confratello mons. Diomede Caselli coadiuvato da don Leonardo Della Nina e da Claudio Puccinelli. Il Villaggio del Fanciullo è un’opera promossa dalla Chiesa di Lucca e nel tempo ha accolto centinaia di ragazzi, all’inizio orfani o con famiglie in difficoltà poi, dagli anni Novanta, anche stranieri, molti dei quali minori non accompagnati.