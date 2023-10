"Grande notizia per la provincia di Lucca: Giro d'Italia nel segno del Maestro Puccini"

Esprime grande soddisfazione Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare il doppio appuntamento con il Giro d’Italia in programma a Lucca e Viareggio l’8 e 9 maggio del prossimo anno, ufficializzato venerdì pomeriggio durante il Festival dello Sport di Trento. “Una bellissima notizia per il nostro territorio – affermano in una nota il presidente interprovinciale dell’associazione Rodolfo Pasquini, il presidente di Viareggio Piero Bertolani e la direttrice Sara Giovannini -, che grazie alla Corsa Rosa potrà godere di una nuova e straordinaria vetrina mediatica. I nostri complimenti e ringraziamenti al sindaco di Lucca Mario Pardini, a quello di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e alle rispettive amministrazioni, il cui lavoro ha permesso di ottenere questo risultato. Grazie a loro, Lucca tornerà ad accogliere il Giro dopo ben 39 anni, mentre Viareggio lo ospiterà per il secondo anno consecutivo, dopo l’arrivo di tappa dello scorso 16 maggio”. “Un risultato – proseguono i tre – reso ancora più prezioso e significativo dal fatto che la corsa tornerà nella nostra provincia proprio nell’anno in cui ricorre e si celebra il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. Ed è bello pensare che i corridori toccheranno le terre più care al Maestro, passando anche da Pescaglia”.

“Appena una decina di giorni fa – insiste la nota – la nostra associazione ha ospitato un incontro pubblico con i sindaci Pardini e Del Ghingaro, nel corso del quale si era parlato a lungo di collaborazioni e sinergie fra i due territori che rappresentano e guidano, e questo del Giro è la prova concreta di quanto il lavoro di squadra alla fine paghi sempre, con vantaggi per tutti coloro che ne prendono parte. Sin da ora Confcommercio si mette a disposizione per collaborare alla realizzazione di iniziative promozionali collegate all’arrivo del Giro, con il coinvolgimento delle proprie attività iscritte”.