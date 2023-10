Grande Mondinata Alpina. Pronti quintali di castagne: "In memoria di Fabio Nutini"

Torna oggi a Piano di Coreglia,nel comune di Coreglia Antelminelli, la "Grande Mondinata Alpina", con un programma ricco e a pieno regime, dopo i due anni forzati di assenza per la pandemia e l’edizione dello scorso anno svolta in modalità semplificata, sebbene molto partecipata. La manifestazione intitolata all’Alpino Bruno Bertoncini attrae, infatti, alla bella baita sede del gruppo, di alpini locale, turisti e curiosi provenienti non solo dalla Valle, ma anche da tutta la Provincia e oltre. Si preannuncia, come da manuale, una giornata di condivisione e una importante occasione per stringere nuove amicizie. Da un lato, oggi al gruppo Alpini verrà fatto dono di una piccola raccolta di cartoline risalenti alla prima guerra mondiale e riguardanti le penne nere e un manoscritto di canti e tradizioni alpine da parte del direttore della Misericordia di Lucca Sergio Mura, mentre sarà presente una delegazione di Alpini del gruppo gemello di Monte Casale in provincia di Trento. Quest’anno la manifestazione vedrà l’inaugurazione, alle 14, di una targa in memoria dell’Alpino Fabio Nutini, alpino molto attivo all’interno del suo gruppo e punto di riferimento per l’intera comunità. "Questo particolare momento - spigano gli organizzatori del gruppo Alpini locale - lo vivremo insieme a tutta la sua famiglia e vuole rappresentare un doveroso omaggio alla sua figura. Sarà, poi. cura del gruppo Alpini in collaborazione con la Misericordia paesana, organizzare un evento annuale in memoria di Fabio Nutini, oltre a questa prima iniziativa in suo nome", Quintali di castagne, dunque, aspettano di essere arrostite nel corso della giornata, per l’esattezza da questa mattina alle 11,30 fino elle18,30 di stasera, dai volontari del gruppo degli Alpini del comune di Coreglia guidati dal capogruppo Franco Motroni e dai suoi più stretti collaboratori, Olinto Paganelli, Valentino Ghiloni e Luigi Perna.

Oltre alle castagne saranno disponibili anche necci, frittelle e altri prodotti che potranno essere degustati sui tavoli preparati nel parco pubblico antistante la sede sociale in via del Colle 1 a Piano di Coreglia.

Fiorella Corti