Grande festa per la riapertura dell’ex cinema Eden

Appuntamento questa mattina alle 9,30 nella piazza principale di Ghivizzano, vivace frazione del comune di Coreglia Antelminelli, per l’inaugurazione della riqualificazione dello storico immobile del Teatro locale, meglio conosciuto come l’ex Cinema Eden. Qui, saranno presenti spazi per studi medici a disposizione della comunità e aprirà una nuova sede della Farmacia del dottor Giuseppe Toti, già presente a Piano di Coreglia, mentre nell’immobile adiacente prenderà vita uno spazio aggregativo comunale, a disposizione delle associazioni e delle necessitò dei vari comitati espressione del territorio.

Una ristrutturazione ambiziosa curata dal progettista Loreno Bertolacci, per la struttura chiusa e abbandonata da anni, che ha puntato sulla completa autonomia energetica senza dimenticare dettagli che riportino la memoria alla storia dell’edificio. Lo spazio di aggregazione adiacente, inoltre, sarà intitolato alla memoria di Enzo Puccini, ghivizzanese doc che sempre si è prodigato e impegnato per il territorio. In particolare, fu proprio lui, insieme ad altri compaesani, a operare attivamente per la ristrutturazione e la successiva gestione del Teatro di Ghivizzano, per il quale ricoprì anche la carica di presidente.

Fiorella Corti