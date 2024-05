Grande festa, che musica ragazzi!. Successo del Ghivi Ghivi Pop Festival

Molto partecipata e circondata da grande entusiasmo e allegria, come solo l’aggregazione giovanile e la passione condivisa per la musica sanno regalare, la prima rassegna musicale di band scolastiche "Ghivi Ghivi Pop Festival", che si è tenuta alla Scuola Secondaria di primo grado di Ghivizzano, parte integrante dell’Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli.

La coinvolgente manifestazione, nata grazie a un’idea della dirigente del suddetto Istituto Comprensivo, la professoressa Alessandra Giornelli, ha visto la partecipazione dell’Orchestra di flauti dolci della Primaria di Ghivizzano, con il suo direttore maestro Federico Cardelli, la Band "Tutti Insieme Appassionatamente" formata dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano, sotto la guida della professoressa Cristiana Guidi e del professor Maicol Pucci e la "Disagreements Band" della Secondaria di Fornaci di Barga, diretta dal professor Moraldo Marcheschi.

Quest’ultimo gruppo è stato anche affiancato dal corpo di ballo curato dalla professoressa Federica Pesetti. La dirigente didattica Alessandra Giornelli, insieme al personale docente, ha poi lanciato la prospettiva, di fatto un augurio, di un futuro proseguimento di iniziative del genere, nutrendo la speranza che il grande successo dell’evento possa essere accolto come stimolo anche da altre scuole, in modo da far confrontare i ragazzi con le varie realtà esistenti nel territorio, incoraggiando nel contempo la nascita di nuovi gruppi under e over 14.

Un finale con i ringraziamenti a tutti i partecipanti da parte degli organizzatori, con un particolare plauso alla professoressa Patrizia Farsetti per aver consentito la partecipazione di alcuni suoi studenti alla manifestazione musicale, con la riflessione sulla musica, vista come metodologia didattica formativa, aggregativa e inclusiva.

Un interesse comune che permette ai ragazzi di diverse età di collaborare, creare, impegnarsi, confrontarsi e, soprattutto, socializzare dopo gli anni durissimi dell’emergenza pandemica, ha chiosato la professoressa Alessandra Giornelli.

Fio. Co.