Grande evento in Cattedrale . Celebrazione ecumenica della Parola con le Chiese Cristiane in Italia

Nel dicembre scorso sono stati ricordati i 50 anni (1973-2023) dell’ingresso a Lucca dell’Arcivescovo Monsignor Giuliano Agresti, antesignano dell’ecumenismo in Italia e promotore di dialogo nella comunità cittadina, assieme al professore e pastore Domenico Maselli. In tale occasione l’arcivescovo Monsignor Paolo Giulietti ha voluto invitare i Rappresentanti Nazionali delle Chiese Cristiane che sono in Italia a una Celebrazione ecumenica della Parola, proprio nel cuore della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio). L’invito è stato appoggiato e condiviso dal Vescovo di Pinerolo Mons. Derio Olivero, Presidente della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

La Celebrazione, aperta ai fedeli di ogni confessione cristiana e a tutta la cittadinanza, si svolgerà domenica 21 alle 17.30 nella Cattedrale di San Martino. Tra i Rappresentanti Nazionali delle Chiese Cristiane che sono in Italia hanno già assicurato la loro presenza Monsignor Siluan, Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia; Reverendo Archim. Dionysios Papavassileiou, Vicario per l’Emilia Romagna della Sacra Arcidiocesi Ortodossa in Italia; reverenda Can. Vickie Sims, delegata di Ser Rev.ma Mons. David Hamid, Vescovo della Church of England in Europa; rev.do P. Yaroslav Strilets, Rappresentante della Chiesa Ortodossa Russa del Patriarcato di Mosca in Italia; rev.do P. Dušan Đukanović, Delegato di Mons. Andrej Cilerdzič, Vescovo della Chiesa Serbo Ortodossa; reverendo Pastore Francesco Bosio, della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.

Altri Rappresentanti Nazionali che non potranno essere presenti hanno comunque assicurato le loro preghiere, per accompagnare questa importante e inedita celebrazione per l’unità. A nome di tutti, l’Arcivescovo di Lucca ringrazia per la vicinanza e la comunione spirituale: S.E.R. Anba Antonio, Vescovo della Diocesi Copta Ortodossa di Milano; Rev.di Tenenti Colonnelli Andrew e Darlen Morgan; Rev.di Maggiori Samuel e Cinzia Walzer, dell’Esercito della Salvezza in Italia; Rev.do Pastore Luca Anziani, Presidente dell’Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia; Dott. Giovanni Paolo Arcidiacono, Presidente dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; Rev.da Diac. Alessandra Trotta, Moderatora della Tavola Valdese; S.E.R. Mons. Roberto Filippini, Presidente della Commissione per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Toscana (CET).

In questo tempo difficile e drammatico della storia, nel complesso contesto geopolitico attuale, i cristiani di tutte le confessioni si riuniscono per ascoltare la Parola di Dio, obbedienti al Maestro e Signore: “Che siano una cosa sola (…) perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,21). L’estensione dell’invito alla cittadinanza e alle Istituzioni manifesta la convinzione che il metodo dell’ecumenismo, come processo di dialogo e riconciliazione capace di coniugare verità e amore, sia applicabile non solo alle relazioni tra le Chiese cristiane, ma anche a livello civile e sociale, per una civiltà dell’amore, dell’accoglienza e della pace. Altri dettagli saranno resi noti anche su www.diocesilucca.