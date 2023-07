Grande attesa per la Notte Blu

Tutto pronto per la notte Blu ad Altopascio. Questa sera, venerdì 21 luglio, seconda edizione della manifestazione a cura del Centro Commerciale Naturale. Sarà l’occasione per ballare e scatenarsi con il ritorno del colorato Mamia on tour in Piazza Tripoli. Come sempre gli organizzatori cercano di coinvolgere tutti e quindi in piazza Ricasoli spazio alla musica con il The Rock Star Show. Musica anche in piazza delle fontane con I Maneros, grandi successi di musica italiana. Per i più piccoli, in piazza Della Magione clown Giulivo , giochi e lo spettacolo di Nicola Pesaresi, professione ventriloquo. "Per gli amanti dei balli – spiega Federica Benedetti Stefanini - dalle 22 via alle danze in piazza Della Magione con dj set. Street food per le vie del centro per i più affamati". M.S.