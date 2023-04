Gran ritorno dei “Giamborì“ di Chris Redsell: le date dei concerti

Dopo più di trent’anni tornano i “Giamborì” di Chris Redsell in una serie di concerti che si terranno in aprile a Loppeglia, Pescaglia e Colognora. I “Giamborì” sono nati a metà degli anni 80 e hanno realizzato eventi musicali e artistici per circa quattro anni esibendosi su tutto il territorio. Il leader, nonché motore pulsante dell’iniziativa, era un artista canadese di nome Chris Redsell, venuto ad abitare a Fiano, in un rudere ristrutturato da lui stesso insieme ad alcuni amici. Chris era un amante della musica e un cultore della convivialità. I “Giamborì” si esibivano nei borghi e nelle piazze dei paesi per il piacere di suonare e fare arte assieme. Musicisti, ballerini e artisti provenienti da tutto il mondo si univano di volta in volta all’organico, mettendo in scena spettacoli sempre diversi e ricchi di contaminazione culturale. Alla fine degli anni 80 Chris Redsell si trasferisce in Canada interrompendo così l’attività dei “Giamborì”. “Questo inverno Chris è ritornato nel nostro comune – dice il Consigliere delegato alla cultura Vito La Spina – e ha deciso di riprendere il progetto “Giamburì”. Forse con qualche anno in più, ma con la stessa voglia di suonare e di stare assieme, Chris presenterà tre appuntamenti musicali.

Sabato 15 aprile alle 21, i “Giamborì” si esibiranno nella Chiesa di Piazzanello a Pescaglia. Sabato 22 Aprile, sempre alle ore 21, sarà la volta di Loppeglia, nel magnifico scenario di Villa Malpigli. Domenica 23 aprile, ultimo concerto alle ore 17.00 all’interno della Chiesa di San Michele e Santa Caterina di Colognora.

I “Giamborì” sono composti da Chris Redsell alla viola, Elisabetta Jahren alla fisarmonica e da Antonio Barsanti al flauto. Conclude Vito La Spina. “E’ un vero piacere dare il via alla stagione concertistica – così la Spina – con un artista come Chris che con i “Giamborì” è rimasto legato al cuore della nostra gente“.