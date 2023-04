Gran Fondo del Vento Sport e ecologia

La Gran Fondo del Vento, una manifestazione che coniuga la valenza turistica con lo sport e l’ecologia e che coinvolgerà i territori comunali di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano e Molazzana, si terrà il 25 aprile con partenza e arrivo da Bagni di Lucca e si tratterà di una ciclo-agonistica, ossia una manifestazione cicloturistica con dei tratti cronometrati. Questo particolare format unisce il piacere di pedalare alla scoperta delle bellezze di un territorio con delle vere e proprie sfide contro il cronometro su tratti in salita.

Saranno 13 le varie categorie impegnate: maschili e femminili in ordine di età. Sono previsti 3 percorsi: Passeggiata Ecologica, Medio e Lungo ed inoltre sono previsti 2 tratti agonistici cronometrati (San Pellegrinetto e Orrido di Botri e Montefegatesi) per il percorso lungo ed 1 tratto agonistico cronometrato (Orrido di Botri e Montefegatesi) per il percorso medio che sarà a comune con il percorso lungo. La passeggiata ecologica avrà una lunghezza di 53 km con 1.295 metri di dislivello, il percorso medio una lunghezza di 75 Km e 1.590 metri di dislivello, mentre il percorso lungo avrà una lunghezza di 120 km ed un dislivello di 2.904 metri. Alla manifestazione parteciperanno alcuni nomi illustri del panorama ciclistico italiano e non solo del calibro di Andrea Tafi, Giovanni Visconti, Edita Pucinskaite, Alexander Bazhenov, Rasa Mazeikyte e Raimondas Rumsas.

Marco Nicoli