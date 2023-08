Gran finale per “Estatecinema“ Garrone, Pupi Avati e Celenza

Gran finale di stagione per Estatecinema con tre appuntamenti imperdibili che si inseriscono nella imponente attività di promozione del cinema di questa estate, Cinema Revolution. Dopo gli strepitosi successi di Barbie e Oppenheimer, l’estate 2023 si posiziona come una delle migliori estati cinematografiche di sempre. E dopo le ospitate di Paolo Ruffini e Ivano Di Matteo, sono in arrivo per gli ultimi giorni di Estatecinema e della promozione sul cinema italiano a 3,50 euro, prezzo unico di ingresso, tre eventi imperdibili a Villa Bottini.

Venerdì 9 settembre in collaborazione con il Festival della risata spazio alla commedia con il Live Show di Fabio Celenza alle ore 20.30. Un’ora di intrattenimento sotto le stelle dal vivo con doppiaggi e show del comico, seguito, intorno alle 21.30, dalla prima visione del nuovo film con Enrico Brignano “Una commedia pericolosa”, una commedia all’italiana che promette due ore di pura evasione. Ingresso unico per spettacolo e proiezione euro 3,50.

Lunedì 11 settembre ultima sera di Estatecinema con la presenza del regista Matteo Garrone e del cast protagonista del suo ultimo film “Io, capitano”. Il film è in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove sarà presentato mercoledì 6 settembre. Da giovedì 7 in programmazione al prezzo unico di 3,50 euro a Estatecinema e l’ultimo giorno grande presentazione dell’autore che si intratterrà con il pubblico per raccontare del film e della sua attività, in compagnia con i ragazzi che sono gli interpreti del film. Inizio serata ore 21.

Ultimo appuntamento che chiude questo ciclo di eventi estivi, venerdì 15 settembre al cinema Astra, sempre nell’ambito di Cinema Revolution, il regista Pupi Avati incontra il pubblico parlando dei suoi film in particolare dell’ultima pellicola uscita nel mese di maggio “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, che sarà proiettato a seguire l’intervento del maestro. Ingresso unico 3,50 euro.

E da domenica 17 settembre per 5 giorni fino a giovedì 21 settembre tutti i film in programmazione nelle sale cittadine di Lucca saranno a prezzo unico 3,50 euro, sia gli italiani ed europei che i titoli internazionali, per l’appuntamento con Cinema in Festa. Tutti gli appuntamenti sono in prevendita online su www.luccacinema.it In caso di pioggia gli eventi previsti a Estatecinema saranno programmati nella sale al chiuso.