Gran finale di Lucca Jazz Donna Frida Bollani Magoni canta e incanta

Gli ingredienti c’erano tutti: il pubblico delle grandi occasioni con più di 500 persone in sala, il talento e l’entusiasmo di una musicista non ancora diciannovenne sul palco e l’effetto sorpresa di una band di giovanissimi allievi del Liceo Musicale “A. Passaglia” di cui la città non può che essere fiera. Si è conclusa in San Francesco l’edizione 2023 del Lucca Jazz Donna.

La stella invitata a chiudere la diciannovesima edizione della manifestazione promossa dal Circolo Lucca Jazz era Frida Bollani Magoni che con la sua bella voce e il pianoforte ha incantato il pubblico eseguendo brani originali e alcune cover molto emozionanti, tra pop, jazz e la migliore musica leggera italiana. Ironica e versatile, Frida ha cantato, suonato, giocato con il kazoo e con gli effetti elettronici, strappando applausi e anche qualche risata, con una composta disinvoltura che a tratti ha sorpreso tutti, facendo dimenticare la sua giovanissima età.

Ma il suo non è stato l’unico talento sorprendente della serata perché ad aprire il concerto sono stati i ragazzi del Gruppo Jazz del Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca che hanno eseguito alcuni brani con una bravura e una professionalità davvero eccezionali. Irene Lazzareschi alla voce, Sofia Ricciardi al piano, Tommaso Magnani alla chitarra, Iacopo Lippi al basso e Simone Granaiola alla batteria sono poi tornati sul palco per il finale per esibirsi assieme a Frida Bollani Magoni, avverando - così ha detto – il suo sogno di suonare con una vera band. C’è una costellazione di giovani musicisti davvero interessanti e Lucca Jazz Donna l’ha fatta brillare per una notte.

Lucca Jazz Donna è un progetto del Circolo Lucca Jazz, realizzato con il sostegno di Provincia e Comune di Lucca, Comune di Capannori, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Regione Toscana. Nato da un’idea di Giampiero Giusti e sotto la direzione artistica del Maestro Antonello Vannucchi, (entrambi protagonisti del mitico quartetto) negli anni ha preso corpo “Lucca Jazz Donna”, la grande rassegna dedicata al jazz al femminile. Da sempre fanno da contorno mostre fotografiche, proiezioni filmiche, jam session, iniziative promozionali.