Gragnano, crolla il solaio di una villa storica

Lucca, 22 novembre 2023 - Paura in provincia di Lucca dove nella notte è crollato il solaio di una villa storica in località Gragnano, frazione del comune di Capannori. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, l'improvviso crollo del solaio di copertura della villa e del conseguente dissesto statico ha interessato anche il solaio sottostante provocandone a sua volta lo sfondamento.

Fortunatamente nel momento del crollo all'interno della parte della dimora storica interessata dal dissesto non si trovava nessuno e dunque non si registrano persone coinvolte. Sono attualmente in corso gli accertamenti tecnici da parte dei vigili del fuoco di Lucca per verificarne i danni.

