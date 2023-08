Lutto nel mondo dello sport di Barga per la scomparsa di Rolando Bacci, fondatore dell’associazione Goshin-Do Karate di Barga e anima e cuore di questo sodalizio per decenni. Ha dedicato a questo sport ed a chi ha voluto praticarlo e viverlo, tutta la sua vita. Bacci lascia la moglie Loriana Cassettari e i figli Sara e Nicola. I funerali a Barga sabato in San Francesco alle 10.30 dove si terrà una semplice benedizione.