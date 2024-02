Gorgone: "Dobbiamo guardarci alle spalle"

Più che uno sfogo dopo il sesto "flop" casalingo (Sestri, Gubbio, Pescara, Pontedera, Vis Pesaro e Torres), quello dell’allenatore Gorgone è stato un vero e proprio atto di accusa nei confronti di chi pensa a coltivare il proprio "orticello", dimenticando che si gioca in undici e che il bene comune è la Lucchese. E per la prima volta in maniera altrettanto chiara, il tecnico rossonero ha detto che bisogna rimettere nel cassetto certi sogni di grandezza e cominciare seriamente a guardarsi alle spalle. Perché se è vero che la zona play-off è appena ad un punto, è altrettanto vero che il vantaggio sulla zona play-out si è assottigliato, a due-tre lunghezze, dopo gli ultimi successi di Rimini e Pineto, con la Spal che ha vinto due partite di seguito, grazie al ritorno sulla panchina di Mimmo Di Carlo ed è in forte risalita. Ora vedremo che tipo di reazione avranno i rossoneri in occasione della trasferta di domenica sera al "Moccagatta" contro la Juventus Next Gen, che, battendo il Sestri Levante, ha portato a nove i risultati utili consecutivi, con 21 punti all’attivo, che significano ottavo posto in classifica.

Una sfida sicuramente molto complicata per i ragazzi di mister Gorgone, che dovranno dimostrare di che pasta sono fatti. E pensare che alla diciannovesima giornata i bianconeri di Brambilla erano in zona play-out con 19 punti, rispetto ai 24 della Lucchese.

Ma vedremo anche quali saranno le scelte che farà il mister, che a questo punto, dopo averle provate un po’ tutte (anche troppe) , dovrebbe lavorare su un blocco di squadra, con un modulo ben preciso e stabile (la difesa a tre sembra essere quella che offre le migliori garanzie) e far capire a tutti, compreso a se stesso, che contano solo i punti, che è fondamentale smuovere sempre la classifica, che il calcio di serie C richiede grinta determinazione, concretezza, più che il bel gioco, specialmente nel momento in cui è in arrivo un calendario particolarmente impegnativo (Juve, Pescara e Padova, di coppa, in trasferta, quindi il Rimini in casa) dove dovranno essere evitate ulteriori fermate (11 sconfitte sono già tante per una squadra che crede ancora di conquistare un posto qualsiasi nella post season), che farebbero piombare i rossoneri in piena zona play-out.

E’, insomma, il momento, intanto, di fare tutti i chiarimenti del caso all’interno dello spogliatoio e poi di mettere in campo gli attributi necessari, come la giusta "fame", il sacrificio collettivo per mettere nuovo "fieno" in cascina. Perché le partite sono sempre di meno e i punti sono ancora troppo pochi, compresa la scarsa media-gol (nemmeno un gol a partita) per alimentare le iniziali speranze di inizio campionato. Oggi c’è da fare i conti con la cruda realtà, dimostrare che la forza sta nel gruppo e solo nel gruppo e che serve davvero una "scossa" ad un andamento troppo altalenante. Quella "scossa" che, ad esempio, ha avuto proprio la Juve, che aspetterà domenica la Lucchese per prendersi la doppia rivincita, essendo stata battuta in campionato ed eliminata in Coppa. L’arbitro di domenica sarà Ceriello di Chiari.

Intanto il giudice sportivo ha deciso un turno di squalifica per Guadagni, mentre il tecnico Gorgone ha rimediato un’ammonizione con diffida.

Emiliano Pellegrini