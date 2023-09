“Gmo“ alla kermessein onore di Piazzolla

A Villa Collemandina si è svolta la III edizione del Festival “Soy…! la raìz“, patrocinato dall’Unione Comuni della Garfagnana e frutto della stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni presenti sul territorio, istituito in onore del maestro Astor Piazzolla – prestigioso e geniale musicista italo-argentino, con discendenza materna proveniente da Massa Sassorosso, il piccolo paese da cui partirono i nonni materni di Piazzolla alla fine dell’Ottocento verso l’Argentina – sulla scia di quanto fu proposto e programmato durante la celebrazione del centenario della nascita, nel 2021. Durante l’evento intitolato “Broadway Let’s Musical“ si è esibita l’Orchestra dei giovani musicisti ossolani, anche conosciuta come Gmo, diretta dal fondatore nel 2001 e tuttora maestro Alberto Lanza, con l’intento di dare la possibilità ai giovani musicisti di fare esperienza d’insieme, unendo strumenti a fiato, archi, percussioni e strumenti digitali in un unico gruppo.

Dino Magistrelli