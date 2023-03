Gli studenti incontrano l’Europa Sette tappe con i funzionari dell’Eu

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno torna, anche nel 2023, “Nice to meet EU”, l’iniziativa della Provincia che intende avvicinare i giovani all’Europa e l’Europa ai giovani promuovendo un ciclo di incontri nelle scuole del territorio coi rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles.

Durante gli incontri gli studenti avranno modo di conoscere e dialogare coi funzionari della Commissione e del Parlamento Europeo originari della provincia di Lucca, in alcuni casi ex studenti della stesse scuole superiori coinvolte. Sono previsti 7 incontri che inizieranno domani per concludersi il 21 aprile e vedranno, per la maggior parte degli appuntamenti, la partecipazione del presidente della Provincia Luca Menesini che condivide l’impegno sul territorio con quello a Bruxelles come membro del Comitato Europeo delle Regioni.

Il programma completo degli incontri: domani al Galilei-Artiglio di Viareggio interverrà Andrea Gentili funzionario della Commissione Europea; il 3 aprile incontro al Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore, ospite Deborah Riccetti, funzionaria della Commissione Europea; il 4 aprile all’ISI Garfagnana di Castelnuovo di nuovo con Deborah Riccetti. Il 5 aprile incontro al Liceo scientifico Vallisneri di Lucca con Bianca Maria Petteruti che lavora al Parlamento Europeo (ex studentessa della scuola); il 12 aprile all’ItE Carrara di Lucca ci sarà David Ferroni, funzionario della Commissione Europea (ex studente della scuola) che incontrerà, sempre lo stesso giorno, gli studenti del Polo Fermi-Giorgi di Lucca.

L’ultimo incontro del ciclo è in programma il 21 aprile al Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio con Fulvia Raffaelli, funzionaria della Commissione Europea (ex studentessa della scuola). Da segnalare che “Nice to meet EU” rientra anche nel quadro dell’iniziativa ‘Back to School’ che permette ai funzionari delle istituzioni europee di poter tornare a parlare di Europa e della propria esperienza professionale, in qualità di ex studenti, nella scuola superiore da essi frequentata.

Il progetto “Nice to meet EU” intende essere un laboratorio di cittadinanza attiva in cui gli studenti possono elaborare idee e proposte su tematiche di attualità e di interesse europeo. Quest’anno il focus sarà sui temi dell’energia e della sostenibilità, sulle sfide dell’era digitale e su quelle dell’economia circolare. I risultati di questo lavoro verranno presentati in occasione dell’evento conclusivo del 9 maggio 2023 a Lucca.