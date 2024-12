Gli studenti dell’Esedra alle prese con i costumi della Tosca

Si è concluso il corso di 250 ore “Decorazione e manutenzione dei costumi teatrali”, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Formativa EsedraFormazione del Gruppo Esedra Leading Education e il Teatro del Giglio. L’iniziativa è nata per rispondere all’esigenza di formare nuove figure professionali dedicate alla creazione e manutenzione dei costumi per l’Opera Tosca, in occasione delle celebrazioni del Manifesto Pucciniano. Le attività si sono svolte nella sartoria del Teatro del Giglio e anche nella Sartoria Nanina, dove i corsisti hanno avuto l’opportunità di lavorare concretamente sui costumi dell’opera. Il percorso formativo ha coperto l’intero processo produttivo, dall’ideazione alla messa in scena, con un programma ricco e multidisciplinare. Ideazione dei costumi e allestimento scenico, con il docente Luca Orsini, tecniche di modellistica, con il docente Massimo Poli, realizzazione di un cappotto militare uniforme, con la docente Marcella

Nicolini, tecniche sartoriali, con la docente Anna Mugnai, decorazione e invecchiamento dei costumi, con la docente Rosanna Monti.

Il corso si è concluso con l’allestimento finale dell’opera Tosca, durante il quale i partecipanti hanno seguito ogni dettaglio: dalla preparazione dei camerini alla disposizione dei costumi per artisti e coro Voci Bianche, fino all’assistenza in palcoscenico e l’organizzazione dei costumi nei bauli di scena. L’Agenzia Formativa EsedraFormazione esprime un sincero ringraziamento al direttore Generale Fulvio Spatarella e al direttore artistico del Giglio Cataldo, augurandosi di poter dare vita a nuove e stimolanti collaborazioni in futuro. Un progetto che conferma l’importanza della formazione professionale per la valorizzazione delle eccellenze artistiche e culturali del nostro territorio.