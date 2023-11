Gli scatti di Questorio per “Lila Project“. Tra memoria e visibile

Sabato 25 novembre, dalle 18, negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, debutta Lila Project, un progetto firmato da Stefano Questorio sul mutevole gioco della vita, della morte e del loro continuo divenire, ispirato a una visione filosofica di impronta orientale. “Nel Dicembre del 2019 - spiega Stefano Questorio - debutta nello Spazio Performatico ed Espositivo Dello Scompiglio Lila – A symphony about life and death, uno dei progetti vincitori del bando Della morte e del morire, lanciato dalla Associazione Culturale Dello Scompiglio. Da quell’evento è nato un desiderio di esplorazione, un approfondimento delle ramificazioni contenute nel cuore di quel lavoro che ha dato vita a un progetto composito”. Da qui nasce Lila ProjecT che si articola in tre prospettive presentate presso la Tenuta Dello Scompiglio: una performance (ore 19.30, Lila – Il visibile) consigliata a un pubblico adulto, una mostra fotografica (dalle ore 18.00, LILA – La memoria) e un progetto pedagogico.