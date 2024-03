Gli operai della bellezza. Capannori dà la caccia allo sporco ”nascosto”

A Capannori arrivano gli operai della bellezza. E’ l’iniziativa promossa dall’amministrazione Menesini in collaborazione con Ascit, che ha preso il via ad inizio marzo, illustrata in conferenza stampa svoltasi in piazza Aldo Moro dall’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro e dal presidente di Ascit, Ugo Salvoni. Viene potenziato e riorganizzato in modo più efficiente il servizio di pulizia manuale del territorio finalizzato a rimuovere piccoli rifiuti come cartacce, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e altri tipi di rifiuti che le persone incivili gettano per terra.

A questo scopo il territorio è stato suddiviso in 5 zone che comprendono la totalità delle frazioni: Zona 1: Lammari-Marlia; Zona 2: Segromigno in Monte- Segromigno in Piano- San Colombano- Gragnano- Lappato; Zona 3: Lunata- Capannori; Zona 4: Colline Nord-Capannori; Zona 5: S.Leonardo in Treponzio-S.Andrea di Compito- Colle di Compito, S. Giusto di Compito- San Ginese di Compito- Castelvecchio di Compito- Massa Macinaia- Ruota- Tassignano - Pieve San Paolo – Carraia - Guamo- Vorno- Paganico- Santa Margherita- Colognora – Verciano- - Badia di Cantignano. Tutte le zone secondo uno specifico calendario sono interessate a rotazione con cadenza settimanale, e a volte quindicinale, da un accurato servizio di spazzamento manuale che viene realizzato , in particolare, nelle piazze delle frazioni, nei parcheggi pubblici, nelle aree di sosta davanti alle scuole, e lungo alcune viabilità.

"Siamo molto soddisfatti per la partenza di questo nuovo progetto che mira ad aumentare la pulizia, la cura e il decoro delle nostre frazioni e quindi la loro bellezza - afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro-. Potenziare il servizio di pulizia manuale vuol dire infatti avere piazze, parcheggi, aree pubbliche liberi da cartacce e piccoli rifiuti che vengono abbandonati impropriamente da persone poco civili e quindi più decorosi e più belli. Un’iniziativa che, grazie ad una nuova programmazione più attenta ed efficiente, ci consente di far compiere un ulteriore salto di qualità al servizio di spazzamento manuale del territorio. Ringraziamo Ascit per la collaborazione e la sinergia consueta su questo tipo di servizi".

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Ascit, Ugo Salvoni: "Adesso oltre 150 spazi sparsi sul territorio comunale, tra strade, piazze e parcheggi vengono puliti con un calendario preciso, da un operatore che scende dal mezzo e opera manualmente".

Massimo Stefanini