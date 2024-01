Gli occhi degli steward sulla movida. Presenza discreta ed efficace nel cuore delle notti lucchesi

Una serata invernale, come tante altre in apparenza, ma che ha cambiato le sorti della futura movida lucchese. E’ andato tutto liscio per la serata d’esordio del servizio di steward in città. Ha avuto inizio, venerdi sera, il programma di prevenzione e sicurezza della movida lucchese, promosso dal Comune. Così, abbiamo pensato di passare del tempo in loro compagnia per vedere sia come procedesse la situazione, ma anche come si muovessero gli steward per le strade del centro storico cittadino. Tutto è andato come previsto.

La serata è stata tranquilla, la squadra si è ”capillarizzata” prediligendo le aree più frequentate, monitorando attivamente, ma sempre a dovuta distanza, l’evolversi delle dinamiche notturne fuori dal locali e nelle strade adiacenti.

Una squadra variegata e composita e fatta da cinque uomini e una donna, una presenza – quest’ultima – voluta per intervenire in quei casi più delicati che potrebbero coinvolgere delle donne. Ma tutti scelti perché accomunati da un requisito fondamentale per riuscire a gestire eventuali situazioni scomode e pericolose: un grande bagaglio d’esperienza lavorativa nel settore.

Come previsto, si sono mossi sia in squadra che in piccoli gruppi. Alle ore 19.30 l’intero gruppo era concentrato in Porta dei Borghi, dove la serata è comiciata lentamente e senza alcuna problematica rilevante. Intorno alle 22.30 la prima squadra si è posizionata in piazza san Michele, mentre la seconda pattugliava Corso Garibaldi, dove la situazione era tranquilla tanto da permettere alla squadra di spostarsi in piazza del Duomo.

"In Corso Garibaldi c’erano pochissime persone – racconta uno steward - non era necessario la nostra presenza". Lo stesso è avvenuto all’incirca passata la mezzanotte, quando le due squadre si sono riunite in postazione in piazza san Michele. "In piazza del duomo c’erano pochissime persone e in corso Garibaldi era tutto chiuso – continua – abbiamo concentrato le forze in piazza san Michele. A servizio concluso possiamo dire che la serata è filata liscia, senza alcun problema".

