“Gli obiettivi rigorosi sui rifiuti riciclabili alzano costi e Co2“

Assocarta dà una notizia di un nuovo studio di “Impact Assessment of reuse targets in proposed PPWR” che, a sorpresa, rivela che l’imposizione di obiettivi rigorosi per gli imballaggi riutilizzabili entro il 2030 avrà un grave impatto sull’impronta climatica dell’UE e sui costi dei consumatori. Le conclusioni sono che le riutilizzabili conclude che le soluzioni riutilizzabili produrrebbero emissioni di CO2 più elevate rispetto a carta e cartone: fino al 160% in più di anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera per il cibo da asporto e fino al 40% per l’e-commerce.