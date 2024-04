Gli ingredienti, dall’ascolto alle emozioni in libertà

Per la realizzazione di questo esperimento, l’insegnante ci ha accompagnati in aula multimediale, dove siamo stati invitati a indossare le cuffie, ad abbassare le luci e ad ascoltare una prima volta, ognuno in autonomia, il Capriccio sinfonico tenendo sott’occhio alcune domande alle qualiabbiamo risposto: Dove ti trovi? Quale paesaggio riesci a visualizzare ascoltando questa musica? Quali emozioni provi e come cambiano durante l’ascolto? Riconosci alcuni degli strumenti presenti nel componimento? Secondo te, quale andamento ha il brano? Dopo una prima condivisone e dopo esserci ritrovati in mezzo al mare, in alta montagna, in un bosco, in un castello medioevale e, ancora, in saloni eleganti con persone danzanti, malinconici, pieni di rabbia o, ancora, calmi, siamo stati invitati a riascoltare il brano una o più volte anche solo parzialmente per svolgere l’esercizio finale. Ecco alcuni dei primissimi commenti “a caldo”: “Questo componimento mi ha fatto immaginare una storia…”, ha detto Giada M.

“Mi viene in mente il deserto. È come se mi fossi persa. Questo paesaggio provoca in me un primo sentimento di ansia, perplessità ma a mano a mano la musica si calma per poi tornare forte fino a farmi provare nuove emozioni di entusiasmo, addirittura di rabbia fino all’allegria. Ha un andamento che cambia: forte all’inizio, piano nello svolgimento e di nuovo forte verso la fine. Ho riconosciuto flauti, clarinetti, l’oboe e i piatti”, ha commentato Ylenia I. (3E).