Gli influencer e i ‘Conflitti‘ di Ratto

Due incontri arricchiranno la proposta di Photolux Festival. Sabato 25 novembre si presenterà il volume “I wanna be an influencer” di Nicola Tanzini, curato da Benedetta Donato. Un viaggio fotografico che indaga come le scelte degli influencer cambino la geografia dei luoghi, indirizzando le scelte turistiche e non solo. Sabato 2 dicembre, invece, Enrico Ratto e Chiara Ruberti presenteranno “Visual Journalism. Conflitti, identità, impegno”. Il libro di Ratto raccoglie le interviste con i fotografi che negli ultimi anni hanno coperto i fatti del mondo: non solo guerra, ma anche cambiamento climatico, affermazione dell’identità, battaglie per la libertà individuale, migrazioni. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e si terranno alle 10.30 nell’Auditorium della Biblioteca Agorà. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana.