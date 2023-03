Gli incontri sulla sanità "I cittadini ci tengono ad essere informati"

Continuano nei vari Comuni dell’alta Garfagnana gli incontri d’informazione e confronto promosso da un gruppo di semplici cittadini. Dopo Piazza al Serchio è stata la volta di Gramolazzo di Minucciano presso la sede di Garfagnana Innovazione e la serata successiva a San Romano nel salone di palazzo Pelliccioni, alla presenza di un buon numero di persone e dei rispettivi sindaci. I coordinatori di questa opera sociale per l’alta Garfagnana sono due volontari sensibili alla problematica, Andrea Campoli e Iacopo Cassettai.

"La gente ha bisogno di essere informata – spiegano Cassettai e Campoli – in parole semplici e chiare su quanto sta avvenendo e del pericolo di carenze sempre più forti in campo sanitario e assistenziale, che incombe su tutte le nostre teste. In ogni incontro spieghiamo le motivazioni e poi il sindaco del rispettivo Comune illustra e chiarisce con più dettagli e conoscenze tecniche la problematica".

"Fa piacere - proseguono - vedere questa sintonia tra amministratori e cittadini e speriamo che questo sia un punto a nostro favore nei rapporti e nei colloqui che seguiranno, almeno speriamo, con i responsabili dell’Asl. Tra l’altro il 21 marzo era stata annunciata la Conferenza dei sindaci, rinviata poi a data da destinarsi in quanto secondo l’Asl non erano stati ancora preparate le varie tematiche da discutere. Questo rinvio non ci lascia certo tranquilli, anche perché gli argomenti da risolvere le conoscono tutti da mesi. Rinviare significa non volere cambiare nulla e soggiacere a quello che viene imposto dall’altro, Regione e Asl. Insomma più si aspetta e peggio è".

Anche il consiglio comunale di Villa Collemandina ha discusso sulla sanità nella Valle del Serchio. Spiega il sindaco Francesco Pioli: "Sono state evidenziate, nel dibattito, tutte le criticità in generale, a partire dalla carenza di medici ospedalieri nei vari reparti. Con particolare riferimento all’emergenza-urgenza è stata ribadita la necessità di potenziamento del pronto soccorso di Castelnuovo con personale medico ed infermieristico. E’ stata altresì ribadita la necessità, considerata l’orografia del territorio e della distanza, di dotare il territorio con idonei mezzi di soccorso ed autoambulanze con medico a bordo".

Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri a Sillano, a Magliano di Giuncugnano e a Camporgiano. I sindaci sono stati contattati e tutti si sono resi disponibili. Ora dovranno essere definiti le date, gli orari e il luogo. Si sta studiando anche la eventualità di esposti alla Procura della Repubblica, in quanto ci sono in alta Garfagnana dei paesi che si trovano molto più distanti dal Pronto Soccorso di Castelnuovo di quanto contemplato nel relativo protocollo regionale di pronto intervento sanitario.

Dino Magistrelli