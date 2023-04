Gli espressionismi per la seconda lezione di storia dell’arte

Alla Fondazione Ragghianti appuntamento con il secondo incontro del corso “Percorsi di storia dell’arte. Conversazioni tra arti, musica e letteratura” tenuti dal direttore Paolo Bolpagni. Nodo al fazzoletto per il 17 maggio quando nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” del Complesso monumentale di San Micheletto (in via San Micheletto 3) si approfondirà il tema “Espressionismi in Europa”. Il 14 giugno sarà invece la volta di “Non solo Kandinskij: la nascita dell’astrattismo”, il 5 luglio spazio a “Dadaismo e Surrealismo”. Il corso è a ingresso gratuito e rivolto a tutti, senza la necessità di effettuare nessuna iscrizione, ed è pensato per appassionati, studenti e curiosi, con l’intento di parlare in maniera comprensibile a chiunque voglia accostarsi alla storia delle arti visive attraverso una lettura che le inserisce in un contesto ampio, con riferimenti alla musica, alla letteratura, alla filosofia, secondo un’apertura metodologica che vede le opere dei grandi pittori e scultori illuminate dall’analisi delle circostanze storico-culturali entro cui nacquero.