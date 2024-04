“Gli dèi alle sei“. Si presenta il libro di Giovanni Nucci

Continuano gli appuntamenti con “Voci di biblioteca. Libri, scienza, attualità”, la rassegna organizzata dalla Scuola IMT e dal Comune di Lucca. Domani giovedì 4 aprile alle ore 18 nella biblioteca della Scuola IMT in piazza San Ponziano, Giovanni Nucci presenterà il sui libro: “Gli dèi alle sei. L’Iliade all’ora dell’aperitivo”, una rilettura dell’Iliade dal punto di vista delle divinità, vere protagoniste del racconto e forze interiori che ci muovono dal profondo, in cui si evidenzia la forza interpretativa del mito per comprendere la nostra attualità.

L’autore dialogherà assieme a Maria Luisa Catoni, professoressa in Storia dell’Arte antica e Archeologia e Riccardo Olivito, professore in Archeologia classica alla Scuola IMT. Nel terzo appuntamento era stata Giusi Palomba a presentare il sui libro: “La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere”. In questa storia la donna che ha subito la violenza sceglie una via alternativa, in linea con la convinzione che ognuno possieda la capacità di riparare i danni inferti. Un punto di vista inedito sulla violenza di genere, e un invito a guardare oltre i nostri orizzonti, verso un’idea di giustizia che somiglia a un processo di guarigione sociale.