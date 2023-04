Gli auguri dell’arcivescovo Giulietti “No alla paura, la vita vuole fiducia“

L’arcivescovo Paolo Giulietti invia gli auguri di Pasqua a tutte le famiglie. “Accanto al saluto "Pace a voi", con cui Gesù Risorto introduce i suoi incontri con i discepoli, nei testi evangelici risuona, sulla bocca degli angeli al sepolcro (Mt 28,5; Mc 16,6) e su quella del Cristo (Mt 28,10; Lc 24,38) l’invito a non avere paura, a non temere – è l’incipiti del messaggio di auguri di monsignor Giulietti – . La piccola comunità dei seguaci del Maestro di Galilea sta vivendo un’esperienza di grande spavento: tutti hanno assistito alla cattura, alle torture e alla morte inflitte al Signore e tutti ancora temono per la propria sopravvivenza. Lo stesso incontro con il Risorto è causa di turbamento, perché si tratta di un evento che esula dal vissuto di chiunque: non è facile capire cosa stia succedendo e "che cosa" sia la persona che, da poco uccisa sulla croce e deposta nel sepolcro, si ripresenta viva dinanzi a loro. Tutte queste paure, tuttavia, si cambiano rapidamente in gioia, perché si comprende che la nuova vita di Gesù non è un ritorno all’esistenza precedente, ma è l’immagine e la primizia di un destino luminoso che attende l’uomo al di là della soglia terribile della sofferenza e della morte“.

“In questi tempi di incertezza, in cui l’incombere della guerra globale, del dissesto climatico e della crisi economica è causa di grande preoccupazione, la Pasqua di Gesù, che nuovamente celebriamo, è memoriale di un avvenimento – evidenzia l’arcivescovo – che consente anche a noi di non essere sopraffatti dalla paura, mettendoci in condizione di vivere un’esistenza rinnovata e di edificare un mondo migliore. Chi è vinto dai propri timori, infatti, risponde alle sfide del presente con la chiusura, la violenza, l’ideologia. Chi invece è libero dalla paura sa fronteggiarle con generosità, creatività, fiducia“.

“Le difficoltà, ovviamente, rimangono le stesse per tutti – sottolinea monsignor Giulietti – , ma il modo di sostenerle è profondamente diverso. Una società dominata dalla paura è incapace di futuro, perché il timore blocca ogni decisione e impedisce di affrontare il rischio del nuovo; al contrario, la vita si alimenta di fiducia e di speranza. L’evento pasquale ci incoraggia perché annuncia come nessuna azione in favore della verità e del bene, per quanto possa apparire dispendiosa, faticosa e – al limite – persino inefficace, rimane priva di frutti. L’esito di una vita piena e autentica sta dinanzi a chi possiede ragioni affidabili per affrontare e sconfiggere le proprie paure. Non abbiate paura, voi!“.