gli appuntamenti

Data clou all’insegna di musica e comicità quella di stasera che vedrà Checco Zalone sul palco del Summer Festival (sold out), ma anche Jonathan Canini, il comico livornese, a “Ma la notte sì“ a Capannori (ultimi posti da 19 a 30 euro) il quale ha deciso: “Vado a vivere con me“. In più Joe Bastianich (nella foto), sempre stasera alle 21, sarà al Festival di Borgo a Mozzano in veste di frontman e musicista insieme a La Terza Classe, una band che fonde sonorità statunitensi folk, blues e bluegrass. La data di Borgo a Mozzano è inserita nel Summer Tour che è destinato a girare l’intera penisola. Sempre al Festival di Borgo a Mozzano

il 29 luglio l’appuntamento sarà quello con gli Eiffel 65.