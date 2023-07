Gli anni ’20 rivivono ad Altopascio Serata a tema Grande Gatsby

Oggi, seconda edizione della serata dedicata agli anni ‘20 ispirata al Grande Gatsby, tra musica a tema, tavoli da gioco e roulette. Street band e ballerini di swing faranno da contorno allo street food. Tra le novità di quest’anno lo spettacolo di Adriano Mariotti

al pianoforte che dopo il successo su Sky farà rivivere in via Cavour un bar speak easy (i bar "segreti" dell’epoca del proibizionismo). Rinnovata inoltre la collaborazione con il Club del Sigaro e confermata la presenza dei cosplayer di Lucca Comics a tema Peaky Blinders. Anche quest’anno in palio 500 euro, da spendere in buoni nelle attività affiliate al CCN, per chi riuscirà ad aggiudicarsi il Kissing Booth social contest assicurandosi più "like" con la foto da scattare all’apposito corner allestito in via Cavour. Per partecipare occorre essere vestiti in tema anni ‘20.