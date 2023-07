Gli abusi finiscono in procura L’impianto di San Cassiano diventa un caso giudiziario

La vicenda dei presunti abusi edilizi al campo sportivo di San Cassiano a Vico finisce in Procura. Sui tavoli dei magistrati ci sono le risultenze dei tre sopralluoghi svolti dalla polizia municipale e che hanno dato origine alla revoca della concessione decisa dall’amministrazione. Un provvedimento che parla senza mezzi termini di opere abusive e di altre irregolarità.

La conferma arriva anche dall’assessore allo sport Fabio Barsanti.

”Ci sono alcuni atti – dice – che sono sotto segreto istruttorio in uffico perché sono in Procura che ha già attenzionato la situazione“.

Andiamo al punto con Barsanti, dove e come il nuovo impianto sportivo è un abuso?

“Parto al contrario – spiega Barsanti – In sede di gara per questo impianto era stata dichiarata la tinteggiatura della palazzina e la realizzazione di un punto ristoro. In realtà gli interventi sono stati fatti spesso senza attendere titoli autorizzatori, a volte senza nemmeno chiederli. E parlo di una struttura metallica per feste che non si possono fare all’interno di un campo sportivo, di box cucina e box bagno, di un palco di legno con container per eventi, due box container per spogliatoi, 2 campi da calcetto in sintetico, 4 torri faro, trasformazione piattaforma nel padel, una struttura metallica rettangolare coperta. Tutto ciò su un campo sportivo di proprietà comunale: da parte nostra l’atto di risoluzione della concessione era dovuto“.

Barsanti cita ben tre sopralluoghi effettuati tra marzo e giugno scorsi in cui polizia munipale e ufficio edilizia hanno evidenziato le difformità. “E’ da sottolineare che tra un sopralluogo e un altro, tra una richiesta di memoria difensiva e una di mettersi in regola, queste persone non si sono mai fermate: hanno continuato a fare opere anche in difformità al regolarmento edilizio“.

Laura Sartini