Glen Hansard, live segreto in centro Ha girato due video per il nuovo disco

di Paolo Pacini

Il cantautore irlandese Glen Hansard, premio Oscar nel 2008 per la migliore canzone (il film era “Once“), ha scelto Lucca per girare due video musicali per il suo nuovo disco in uscita a ottobre. Una sorpresa, ma solo a metà. L’artista è infatti da tempo innamorato di Lucca e ha trovato anche un feeling perfetto con due straordinari musicisti lucchesi: il batterista Piero Perelli, entrato ormai ufficialmente nella band di Hansard, e il chitarrista Luca Giovacchini, chiamato ad accompagnarlo nei recenti concerti italiani.

Per la registrazione del live e delle immagini, curate dal bravissimo regista irlandese Myles O’Reilly, ha scelto il “Malanima“, l’atelier di via Mordini 72, un’ex tipografia che ospita alcuni pittori emergenti ed è ormai un luogo del cuore per Glen Hansard. Proprio qui, il 17 luglio 2014, tenne infatti il suo ormai famoso concerto “segreto“, praticamente improvvisato per pochi fortunatissimi appassionati.

"Adoro Lucca e adoro questo posto, il Malanima – ha raccontato lo stesso Glen lunedì pomeriggio nelle pause della registrazione – perché tutto è iniziato qui con alcuni amici lucchesi. Nel luglio 2014 (in attesa del concerto di Nile Rodgers al Summer Festival, ndr) passai davanti al negozio Sky Stone incuriosito da alcuni vinili. Mia madre era con me e rimase stupita perché stavano ascoltando un mio disco. “Ma allora ti conoscono anche qui!“, esclamò sorpresa. Fu divertente".

"Entrammo allo Sky Stone – racconta Hansard – e fu subito amicizia con René (che rimase ovviamente di sasso, ndr). Scoprii che c’era un gruppo di fan affezionatissimi che amavano la mia musica. E molti sono di nuovo qui oggi ad ascoltarmi... E’ tutto fantastico".

Quel giorno René Bassani, riavutosi dallo choc per l’ingresso di Glen nel suo negozio, azzardò infatti una richiesta: “Possiamo organizzare un tuo concerto a Lucca prima o poi? Il tempo di trovare le risorse economiche...“. Glen Hansard lo guardò e gli rispose: “Un paio di giorni e lo faccio gratis per i tuoi amici...“. E il concerto si tenne appunto al “Malanima“ in segreto per una cinquantina di appassionati. Fu un vero show di un’ora e mezza, un regalo inaspettato. Incredibile, ma vero. E in effetti tutto sembra semplice quando c’è di mezzo questo artista di Dublino che ha la rarissima dote di mettere a proprio agio tutti coloro che gli ruotano attorno, creando un’atmosfera veramente speciale.

Questo amore per la nostra città è anche fortemente incoraggiato da un altro amico lucchese, Carlo Puddu, che è il vero deus ex machina di questa operazione made in Lucca: sua l’idea di far tornare Glen Hansard al “Malanima“ (nel fuori programma, applausi per “Drive all night“ di Springsteen cantata da Puddu in coppia con Glen) e sua la capacità di fare da collante fra le tante persone coinvolte nel progetto. Tra queste anche due artisti lucchesi, Federica Filippelli e Federico Taddeucci, che compaiono nelle riprese dei due video musicali mentre al “Malanima“ dipingono in diretta un grande ritratto del cantautore.

Detto questo, ci sarebbe da parlare della musica e dei brani del nuovo disco, delle atmosfere vellutate, intense e poi a tratti grintose. Troppe le cose da dire e comunque non renderebbero l’idea. Ma gli appassionati di Glen sanno già che non resteranno delusi. Anche se lui stesso, complimentandosi per il tocco magico di Piero Perelli alla batteria, ha scherzato: “Il nuovo disco è pronto e in fase di stampa, ma ascoltando lui stasera mi verrebbe voglia di buttarlo e fargli incidere questi pezzi qui!“. Poi un applauso al suo storico bassista Joe Doyle e alla chitarra di Luca Giovacchini. Tutti “dubliners“. O tutti lucchesi. Musica.