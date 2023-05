"Giusto fermarsi per riflettere sulla tragedia"

"E’ giusto fermarsi tutti e riflettere. Quindi per la giornata di lunedì (oggi, ndr) unitariamente, come Filca Cisl insieme a FenaulUil e Fillea Cgil, proclamiamo 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo Apuano Versiliese - annuncia Lorenzo Sichei, responsabile Filca Cisl Lucca Massa-Carrara -. Uno sciopero che vuole anche esprimere la vicinanza del sindacato e di tutti i lavoratori alla famiglia della vittima, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

“Non è possibile andare avanti così – ribadiscono in una nota congiunta i sindacati di settore –. E’ giusto fermarsi tutti e riflettere, Trovare la forza di continuare a lavorare come se nulla fosse non è possibile. Negli ultimi anni, a discapito di un periodo in cui forse le cose sembravano cambiare, la situazione degli infortuni sta precipitando, stiamo tutti sicuramente sbagliando qualcosa. Noi vediamo troppi lavoratori fare più cose contemporaneamente senza le dovute attenzioni ed i ritmi di lavoro sono spesso troppo elevati. Secondo i sindacati è necessario vederci in faccia urgentemente tra datori di lavoro, lavoratori, sindacati, istituzioni e Asl per trovare soluzioni“.