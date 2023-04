Giustizia, l’ora di riforme liberali La Camera penale protesta e invita il governo a fare presto

"Il governo ha preso un impegno, ora mantenga la parola": è la richiesta unanime degli avvocati dell’Unione Camere Penali che per tre giorni e sino a oggi si sono astenuti dal lavoro, con i tribunali che sono rimasti praticamente vuoti, per chiedere una seria riforma in senso liberale della giustizia italiana, i cui problemi affondano ormai nel tempo. Anche a Lucca è andata in scena la protesta, mentre oggi si terrà un’assemblea nazionale alla presenza del sottosegretario Sisto, come spiega l’avvocato Marco Treggi, presidente della Camera penale di Lucca: il mondo dell’avvocatura chiede le riforme e la partenza dei tavoli tra magistrati e avvocati.

"C’è un evidente ritardo – spiega Treggi – in quanto promesso, senza considerare che alcuni dei provvedimenti che sono stati presi hanno un sapore populista che credevamo appartenesse ormai al passato".

Un primo risultato lo avete già colto.

"Dopo la proclamazione dell’astensione, il consiglio dei ministri ha approvato un cronoprogramma contenente le modifiche e i decreti attuativi, dei quali, però, non sappiamo il contenuto. Penso, giusto per fare alcuni esempi, alla prescrizione, alle misure cautelari, agli appelli dei pubblici ministeri, alle intercettazioni, oltre che alla separazione delle carriere che è un tema peraltro portato avanti anche dal ministro Nordio".

E’ ottimista su queste riforme di cui si sente parlare ormai da decenni?

"Guardi, giovedì scorso, qui da noi, si è tenuto un convegno a cui ha partecipato anche il sottosegretario Ostellari e tutti i rappresentanti politici lucchesi si sono dichiarati d’accordo sulla necessità delle divisione delle carriere. C’è una incultura su questo argomento che va invece portato a conoscenza di tutta la società civile. Serve un giudice terzo, sia rispetto ai pubblici ministeri che alla difesa".

C’è poi la questione dei correttivi all’articolo 581 del codice di procedura penale.

"Servono correttivi immediati: soprattutto nella difesa di ufficio, e dunque dei casi con soggetti che non hanno disponibilità economiche, diventa impossibile impugnare le sentenze ritenute ingiuste: è stata definita una commissione tecnica da parte del governo per definire questi correttivi che sono assolutamente necessari".

Fabrizio Vincenti