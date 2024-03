Giurlani torna in campo: "Potrei ricandidarmi. Mi prendo qualche giorno"

FABBRICHE VERGEMOLI

Tante le notizie che si rincorrono in queste giorni in Valle del Serchio, dove si stanno perfezionando i posizionamenti più o meno ufficiali sulle prossime candidature per le prossime elezioni. Tra le tante, una delle più clamorose e inattese riguarda il comune di Fabbriche di Vergemoli, dove si fa sempre più pressante la possibilità di un ritorno nella competizione elettorale locale dell’ex sindaco Oreste Giurlani. Oreste Giurlani, classe 1964 e una vita spesa nelle istituzioni, è stato alla guida del comune di Fabbriche di Vallico dal 2004 al 2013, anno dove si svolsero le consultazioni referendarie che portarono all’istituzione del nuovo comune di Fabbriche di Vergemoli, nato il primo gennaio del 2014 dalla fusione tra Fabbriche di Vallico e Vergemoli, piccolo comune allora governato dal sindaco Giannini.

A chiarire la posizione del possibile candidato sono le sue stesse dichiarazioni dove afferma di non avere ancora sciolto le riserve in merito. "La possibilità esiste, ma non è ancora una concreta realtà - spiega Oreste Giurlani -. Mi riservo alcuni giorni di attenta riflessione, dopo vari incontri e interlocuzioni con gli abitanti del comune di Fabbriche che mi hanno sollecitato in tal senso. Si tratta di un impegno importante e non nascondo che il pensiero di tornare in questi luoghi, a me tanto cari, mi susciti molte emozioni, come trovo particolarmente stimolante la richiesta di tornare a correre per rappresentare le istanze di questo bellissimo territorio. Una terra che mi ha dato tanto, anche in termini di esperienza sul campo, dove ho lasciato il cuore, nonostante i 10 anni passati come sindaco di Pescia".

"Sono arrivato a Fabbriche di Vallico nel 2002 - ricorda -, chiamato dall’allora sindaco Loris Agostini e destinato al ruolo di assessore esterno, poi sono stato eletto sindaco, in carica per due mandati fino alla decadenza del mio comune per la fusione con Vergemoli. I miei rapporti con la popolazione sono stati sempre improntati a una grande fiducia e di aperta comunicazione e oggi sto continuando a raccoglierne i frutti e ne sono orgoglioso. Come lo sono per i messaggi di sostegno arrivati da tanti amministratori che auspicano un mio ritorno".

"Detto questo - conclude -, mi prendo ancora qualche giorno per riflettere e dopo le feste pasquali renderà pubblica la mia decisione".

Fiorella Corti