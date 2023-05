"Giunta rock, programma rock" Clima di intesa, ma c’è il nodo costi

Per le sue nozze d’argento con la città, questa estate il Lucca Summer Festival regala un cartellone particolarmente spettacolare con i grandi protagonisti della scena mondiale del rock e del pop. La manifestazione, che sarà aperta tra un mese esatto dallo spettacolare tour mondiale dei Kiss, è stata presentata ufficialmente ieri a Palazzo Orsetti: il festival torna dal 29 giugno al 28 luglio con 15 date, divise tra la storica piazza Napoleone e l’area degli spalti delle Mura.

A salutare il ritorno alla grande del festival, insieme al direttore artistico Mimmo D’Alessandro, sono stati il sindaco Mario Pardini, l’assessore al commercio Paola Granucci, l’assessore al turismo Remo Santini, quello alla cultura Mia Pisano, il presidente della Provincia Luca Menesini, Adelmo Lelli responsabile Direzione Territoriale Tirrenica di Banco Bpm e Umberto Romano, general manager di Eurovast, i due principali sponsor.

"Giunta rock, programma rock", ha esordito il patron Mimmo D’Alessandro. "Non c’è nulla di scontato in un evento di questa portata che si ripete con successo da così tanti anni – ha sottolineato il sindaco Pardini – e questo è possibile se le istituzioni lavorano in sinergia per consentire una programmazione anticipata e una collaborazione proficua. Un esempio concreto? Il protocollo da poco sottoscritto con la Soprintendenza per l’utilizzo degli spalti delle Mura nei prossimi anni. Adesso si possono programmare con tranquillità maxi eventi anche per il 2025... Comunque istituzioni come la Regione devono fare di più per sostenere questa manifestazione che è patrimonio della città e porta un indotto enorme al territorio. Noi ci crediamo e ci investiamo".

"Anche la Provincia – ha aggiunto il presidente Luca Menesini – storicamente fa la sua parte. Un tempo, quando la normativa de lo consentiva, con i contributi, adesso con la messa a disposizione di numerosi spazi e strutture".

"Il festival funziona, ma c’è un problema di costi. Senza sponsor come Banca Bpm ed Eurovast – ha sottolineato D’Alessandro – il Summer Festival non sarebbe la manifestazione che è oggi. Ormai con i soli introiti della biglietteria è diventato impossibile fare musica: i ricavi arrivano dal food and beverage e dai parcheggi, oltre che da sponsor privati. Per questo torneranno anche gli stand della birra all’interno dell’area concerti. Però servirebbe più attenzione e aiuto da parte delle Fondazioni e dalle istituzioni, come Governo o Regione. Vedo per esempio che investono in realtà di rilievo assai minore della nostra...".

"Solo per allestire gli spalti delle Mura spendiamo circa 1 milione e mezzo di euro. Comunque per ora prevediamo concerti sia sugli spalti che in piazza, anche se in futuro possiamo studiare formule diverse, ad esempio un festival.. itinerante che abbracci altre località della provincia in altri periodi dell’anno". "E noi siamo disponibili...", ha subito risposto il presidente della Provincia Menesini.

"Siamo orgogliosi – ha affermato Adelmo Lelli, responsabile Direzione Tirrenica di Banco Bpm – di essere anche per quest’anno tra i partner principali del Lucca Summer Festival, un evento internazionale che fa ormai parte della tradizione artistica di questa città contribuendo alla sua promozione in Italia e all’estero. Grazie al prestigio della rassegna, alle star nazionali e internazionali attese sul palco, la città sarà di richiamo per tanti visitatori e Lucca sarà come sempre protagonista di questa festa della musica. Banco Bpm non poteva mancare: siamo una grande banca, ma siamo anche la banca del territorio e vogliamo continuare a impegnarci nella sua valorizzazione".

"Noi di Eurovast – ha commentato Umberto Romano, general manager – siamo arrivati dalla scorsa edizione, ma crediamo molto nel festival e il nostro sforzo è mirato a lanciare messaggi sull’innovazione green. E’ un evento che porta benessere a 360 gradi alla città".

Paolo Pacini