Giunta, è “giallo“ sulla revoca delle deleghe a Sacchini

Il sindaco Marco Reali, con suo provvedimento, ha cambiato la composizione della giunta. Non ne fanno più parte Marta Danti che aveva la delega all’Istruzione e Antonio Sacchini, vicesindaco e assessore esterno con delega al Bilancio. Al loro posto Michele Rossi, classe 1969, con delega alla Protezione civile e Silvio Bertolini, classe 1983, con delega al Personale e Manutenzioni e con la carica di vicesindaco. Tali cambiamenti verranno ufficialmente comunicati al Consiglio comunale convocato per il 28. Marta Danti aveva presentato le dimissioni per motivi di famiglia.

"Assistere la mamma anziana - ha spiegato - mi impediva di svolgere con continuità l’incarico amministrativo e spesso, negli ultimi tempi, ero stata assente. Così per rispetto anche ai miei concittadini ho preso tale decisione". Quello che resta un “giallo“, che sicuramente il sindaco chiarirà nel Consiglio del 28, resta il ritiro della delega di assessore e vicesindaco ad Antonio Sacchini, una vita nel sociale e nell’impegno amministrativo, sempre disponibile con tutti i suoi concittadini per il bene della Valle di Soraggio e del territorio comunale. Lo stesso capogruppo di maggioranza Nicola Pellegrinotti non sapeva nulla del provvedimento sindacale di Reali. Antonio Sacchini lo ha appreso quando il messo comunale Marco Boni si è presentato a casa sua, a Metello, per consegnargli la comunicazione.

Dino Magistrelli