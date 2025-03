Giulietti ai musulmani ”Un saluto di pace“

L’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, con una lettera inviata alle sorelle e ai fratelli musulmani che vivono sul territorio, rilancia localmente il Messaggio che la Santa Sede, tramite il Dicastero per il Dialogo interreligioso, ha inviato ai musulmani di tutto il mondo in occasione dell’inizio del Ramadan.

Sono parole di amicizia che Giulietti rilancia così: "Desideriamo porgere a ciascuno di voi un saluto di pace, unitamente ai nostri più cari auguri per questo mese di Ramadan, così sacro per la vostra comunità".

Poi l’arcivescovo lucchese continua: "Quest’anno il Ramadan coincide con la nostra Quaresima, iniziata il 5 marzo: essa è anche per noi un tempo di preghiera e digiuno. Questa straordinaria coincidenza ci offre la possibilità di camminare - musulmani e cristiani - in un percorso di purificazione simile: tornare a Dio e aprire il nostro cuore al fratello e alla sorella. Questo tempo ci chiama infatti a riflettere sui problemi che affliggono uomini e donne e che non possono lasciarci indifferenti, ma esigono da noi una risposta che nasca dall’ascolto di Dio, il Clemente e il Misericordioso, che non abbandona mai le sue creature".

"La preghiera e il digiuno – aggiunge il presule – sono strumenti per compiere quel pellegrinaggio interiore a cui Egli ci chiama e attraverso il quale possiamo coltivare una speranza che nasca dalla fede, capace di contrastare le nostre paure e spingerci a un impegno di giustizia per l’umanità".

L’arcivescovo Paolo Giulietti conclude così la sua lettera indirizzata alla comunica musulmana: "Possa questo tempo essere generativo di pace, per dare testimonianza in questo territorio, dove convivono le nostre comunità, di quanto la fede sia capace di trasformare il cuore delle persone, innescare percorsi di riconciliazione e promuovere fratellanza e dialogo".

Si tratta della prima lettera di questo genere inviata da monsignor Giulietti e l’iniziativa si inserisce nel rinnovato percorso di dialogo interreligioso che affianca le attività della Diocesi. L’intendo di Giulietti e della professoressa Luisa Locorotondo, Delegata per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, di organizzare incontri fraterni e di conoscenza reciproca che coinvolgono il tessuto religioso, sempre più plurale del nostro territorio.