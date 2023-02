Giulia segna la sua rete più bella Laurea per la giocatrice rossonera

Il primo grande traguardo importante della sua vita Giulia Cotrer (nella foto) l’ha tagliato qualche giorno fa. La centrocampista, classe 1999, della Lucchese Femminile, si è infatti laureata in Scienze Motorie all’Università di Firenze dove ha discusso con il relatore professor Riccardo Bravi, la tesi da titolo "Gioco e attività motoria. Benefici dell’intervento motorio in bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico".

La giocatrice rossonera ha iniziato a giocare all’età di 5 anni seguendo le orme del padre, anche lui ex giocatore, che l’ha sempre portata a vedere le partite dell’Udinese, squadra della sua città. Caparbiamente Giulia ha sempre cercato di far conciliare lo studio con il calcio, giovanissima infatti ha esordito in serie A con la maglia del Tavagnacco. Poi è arrivata in Toscana, prima ad Empoli e poi Filecchio e Pistoiese. La Lucchese Femminile naturalmente si congratula con Giulia per questo prestigioso ed importante traguardo. Congratulazioni anche da parte de La Nazione.