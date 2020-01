Borgo a Mozzano (Lucca), 23 gennaio 2020 - Giulia Salotti aveva 14 anni e frequentava la prima A dell’Iti “Enzo Ferrari“ a Borgo a Mozzano. Era una ragazza solare e allegra, piena di amiche e amici. Amava molto la danza e aveva frequentato per tanti anni le lezioni della “Free Dance School“ al Borgo, in particolare danza standard e ballo latino americano.

«Aveva smesso da due anni circa – ricorda l’insegnante Niccoletta Nivelli – ma era una di famiglia per noi, visto che aveva iniziato da piccolissima. Siamo sconvolti e non riusciamo a trovare le parole». Il padre Massimiliano è stato ricoverato nella notte all’ospedale San Luca per ustioni di secondo grado alle gambe e alle braccia. Non è grave. Assai più profonde sono le ferite che lo lacerano dentro, dopo questa notte maledetta in cui ha perso la sua adorata “principessa“.

Una tragedia consumatasi in pochi minuti fatali proprio in quel casolare che Massimiliano Salotti, architetto di 49 anni e docente di educazione tecnica alle medie “Trenta“ di Bagni di Lucca, aveva personalmente ristrutturato.