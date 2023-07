Giù prezzi e temperature Stasera secondo giovedì di shopping sotto le stelle

Secondo appuntamento stasera con i “Giovedì di luglio”, il tradizionale appuntamento che il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Quattro gli appuntamenti in centro storico fino a giovedì 27, con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini. Dopo l’ottimo avvio in termini di presenze della scorsa settimana, un’altra serata con un occhio di riguardo ai saldi estivi arricchita anche dallo svolgimento del concerto dei Placebo al Lucca Summer Festival. Stasera, dunque, di nuovo concertone con i negozi aperti fino a mezzanotte. Un binomio che ha funzionato perfettamente nel primo giovedì di luglio, quando sul palco del Summer Festival c’era il mito Bob Dylan.

Un’attrazione doppia, ascoltare qualche nota dello show, e dedicare un po’ di tempo allo shopping a temperature finalmente miti. Un po’ tutti i negozi aderiscono, con qualche eccezione soprattutto tra le “catene“. La voglia di prezzi ribassati, forse qualche percentuale di scontistica in più rispetto alla scorsa settimana, tira fuori dalle case, soprattutto se abbinata alla musica, in questo caso dei Placebo, e al fresco della sera.